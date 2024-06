UFFICIALE – Federico Zampini debutterà in LBA con la Vanoli Cremona

By

Vanoli Basket Cremona comunica che Federico Zampini vestirà la canotta biancoblù nella stagione 2024/2025.

Nato a Perugia il 27 giugno 1999, Federico è un playmaker/guardia di 191 centimetri.

«Sono molto contento di questa opportunità. Realizzo il sogno di giocare in Serie A; sicuramente avrò tanti stimoli e grande voglia di cominciare»

Prodotto del settore giovanile di Perugia, inizia il suo percorso lontano da casa, a Moncalieri, nella stagione 2016/2017. Con la squadra piemontese vince il titolo nazionale under 20.

La Pallacanestro Roseto investe su di lui nella stagione successiva. Con la Liofilchem resta in campo 11 minuti di media in 28 incontri di campionato producendo 2.1 punti e 1 rimbalzo.

I quattro campionati successivi, giocati con la maglia del Kleb Basket Ferrara sempre in serie A2, lo consacrano tra i migliori prospetti della categoria. La sua stagione migliore è nel 2020/2021 dove mette a referto 8 punti, 4.1 rimbalzi e 2 assist di media in oltre 22 minuti in campo nelle trenta partite disputate.

Nel 2022/2023 il trasferimento a Cento con cui raggiunge i quarti di finale nei playoff promozione della seconda lega nazionale e dove chiude con 11.1 punti, 3.7 rimbalzi e 2.5 assist di media a partita.

Lo scorso anno disputa un’ottima stagione a Forlì. Con la squadra romagnola raggiunge i playoff promozione e vince, da MVP, la Coppa Italia LNP. Sono 9.9 i punti di media messi a referto, oltre a 3.9 rimbalzi e 3.3 assist, cifre che si alzano e si confermano, nelle sette partite playoff, a 13.7 punti, 4.3 rimbalzi e 3.1 assist.

Federico Zampini vanta anche esperienze con le squadre nazionali, avendo fatto parte sia della selezione under 18 che di quella under 20 ai campionati europei di categoria.

«Questa è una società che lavora bene con gli italiani; da qui sono passati molti giocatori che hanno avuto un’ottima carriera e spero di prendere il più possibile dal coach e dai miei compagni di squadra».

