UFFICIALE – Filippo Gallo approda alla Pallacanestro Reggiana

Pallacanestro Reggiana comunica di aver raggiunto un accordo fino al 2028 con l’atleta Filippo Gallo, con opzioni di uscita al termine delle prime due annate.

Nato a Trieste, classe 2004, Gallo è un playmaker di 194 centimetri che, dopo aver mosso i primi passi nell’Azzurra Basket Trieste, ha proseguito il suo percorso giovanile alla Vanoli Cremona, con cui ha esordito in Serie A nella stagione 2020/2021.

Successivamente, ha giocato con le maglie di Orzinuovi e, nell’ultima stagione, in Serie A2 a Piacenza, conquistando insieme ai suoi compagni la qualificazione ai Playoff. Per lui oltre 20 minuti a partita con 6.6 punti e 3.1 assist di media, ed un massimo di 17 punti nella vittoria contro la Luiss Roma.

Da due anni Gallo fa regolarmente parte del gruppo Under 20 dell’Italbasket, con cui ha disputato gli Europei di categoria nel 2022 e con la quale è attualmente in ritiro a Domegge di Cadore (Belluno) per preparare gli Europei che si svolgeranno dal 13 al 21 luglio in Polonia.

Così coach Dimitris Prifits ha presentato il nuovo biancorosso: “Filippo è un ragazzo giovane e di talento. Lo abbiamo seguito con attenzione per tutta la scorsa stagione e siamo orgogliosi che ora sia un elemento della nostra rosa. È un playmaker di 194 centimetri che sicuramente ci darà maggior stazza sul perimetro. Come Club, è risaputo che la nostra intenzione sia quella di continuare ad investire e produrre giovani giocatori e pensiamo che Filippo possa essere un ottimo prospetto per il futuro”.

Queste invece le parole di Filippo Gallo: “Innanzitutto ci tengo a ringraziare la società per questa opportunità, sono onorato di vestire questa maglia. Ho assaggiato la Serie A solo da “bambino”, sono consapevole che si tratta di un campionato difficile e di alto livello ed avrò quindi tanto da lavorare, ma sono molto motivato. Inizia un percorso lungo, dove avrò tempo per imparare tante cose e farmi aiutare dallo staff e dai miei compagni più esperti: l’obiettivo è dare una mano fin da subito alla squadra, sia in campionato che in coppa. Sono moto contento ed impaziente di cominciare questa nuova avventura”

Ufficio Stampa Pallacanestro Reggiana