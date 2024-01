UFFICIALE – Fine del contratto con Gerry Blakes, i ringraziamenti di Estra Pistoia

A.S. Pistoia Basket 2000 comunica che, in data odierna, è giunto a termine il contratto di due mesi che era stato sottoscritto con la guardia Gerry Blakes.

La società rivolge il proprio ringraziamento al ragazzo per l’impegno e la professionalità dimostrata in maglia biancorossa, ricordando che il suo contributo in questo arco di tempo è stato fondamentale nelle vittorie che la squadra ha ottenuto sul campo.

Pertanto il club augura a Gerry un grosso in bocca al lupo per il prosieguo della sua carriera e, nell’attesa che possa trovare quanto prima una nuova sistemazione, Blakes rimarrà a Pistoia e svolgerà le sedute di allenamento insieme al resto della squadra.

Uff Stampa A.S. Pistoia Basket 2000