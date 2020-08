UFFICIALE – Germani Brescia, Daniele Magro aggregato alla prima squadra

Germani Brescia comunica di aver aggregato alla prima squadra Daniele Magro, centro che nel corso della sua carriera ha indossato le maglie di Venezia, Milano e Sassari. Magro, che a Pistoia è stato allenato da coach Vincenzo Esposito per due stagioni, ha firmato un contratto a gettone per un mese, con opzione di prolungamento. Terminato il necessario iter sanitario, l’atleta si aggiungerà alla squadra, impegnata nella preparazione delle partite della Supercoppa italiana.

“Daniele Magro arriva da noi per questa preseason, aiutandoci a rinforzare il reparto lunghi – spiega Marco Abbiati, direttore sportivo della Germani Brescia -. È un giocatore solido, che in carriera si è sempre fatto trovare pronto nel momento in cui la squadra aveva bisogno del suo contributo: pochi o tanti minuti che fossero, ha sempre messo a servizio la propria prestanza fisica e la voglia di fare. Credo che a Brescia si troverà a suo agio, grazie anche al fatto che è già stato allenato da coach Vincenzo Esposito durante gli anni trascorsi insieme a Pistoia”.

FONTE: Area Comunicazione Basket Brescia Leonessa