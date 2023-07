Come ormai ci ha abituato in questa estate, le conferme della Pallacanestro Brescia vengono annunciate sui social. E allora per ultime ecco i rinnovi con David Cournooh e CJ Massinburg, entrambi pronti ad iniziare la seconda stagione in maglia Germani.

Il #25 azzurro ha chiuso con 7.4 punti e quasi il 38% dall’arco, mentre il #5 ha terminato con poco meno di 9 punti a partita.