UFFICIALE – Gerry Blakes riabbraccia coach Brienza: bimestrale con Estra Pistoia

A.S. Estra Pistoia Basket 2000 comunica di aver raggiunto un accordo della durata di due mesi con la guardia Gerry Blakes per sopperire all’assenza di Jordon Varnado.

193 centimetri per 88kg, è nato il 16 novembre 1993 a Inglewood, in California, e la sua carriera universitaria è stata caratterizzata dall’esperienza con Arizona State University dalla quale è uscito nel 2016 arrivando, nell’ultimo anno da Senior, a totalizzare 11 punti di media aggiungendoci anche 5.3 rimbalzi.

Da lì ha iniziato il suo percorso europeo che l’ha portato prima a Cipro nell’Enosis Neon (14.3 punti in 29’ di utilizzo per un totale di 20 partite giocate) e poi al Norrköking Dolphins in Svezia vincendo il titolo nazionale e risultando uno dei migliori rimbalzisti della lega con 7.5 carambole di media a partita (40 gare disputate).

Nell’estate 2018 ecco la chiamata italiana da parte della Pallacanestro Cantù dove conosce coach Nicola Brienza e chiude con 12.3 punti di media conditi da 2.9 assist. Performance che gli consentono di vestire maglie importanti a livello europeo, anche per le Coppe, passando dalla Germania con Ewe Oldenburg (10.4 punti) per stabilirsi in Francia con il debutto nello Strasburgo per poi passare nel 2020-21, per la prima volta, allo Cholet con 13 partite e 10.5 punti di media in campionato arrivando, nel 2021-22 al Limoges dove gioca soltanto tre partite prima di un grave infortunio che gli fa concludere la stagione anzitempo.

Nello scorso campionato ha deciso di rilanciarsi in Polonia con il MKS Dabrowa Gornicza, risultando decisivo per la salvezza nella massima serie della squadra disputando 14 gare con 20.5 punti di media e 3.6 assist: proprio lì, lo scorso marzo, ha fatto il proprio record di punti (51) in un solo match con 5/5 ai liberi, 11/15 da 2 e 8/14 da 3.

In questa stagione aveva fatto ritorno allo Cholet disputando 14 gare (più 7 in Coppa fra preliminare e prima fase) con un utilizzo medio di 22’ totalizzando 9.2 punti e 2.6 in campionato. Allo stesso tempo ha maturato anche una buona esperienza nelle Coppe Europee, disputando 27 partite tra Eurocup e Basketball Champions League, l’ultima delle quali la scorsa settimana contro il VEF Riga – in maglia Cholet – segnando 11 punti e catturando 7 rimbalzi in 21’ di utilizzo.

«Ringrazio il club, in particolar modo il presidente ed il direttore generale, per la velocità con cui hanno dato la “luce verde” a Marco Sambugaro per tornare sul mercato», afferma il coach di Estra Pistoia, Nicola Brienza.

«Domenica si è fatto male Varnado e, nel giro di pochi giorni, siamo arrivati a trovare un sostituto che ci potrà dare una mano durante il suo periodo di assenza. Avevamo due profili sui quali abbiamo lavorato: entrambi erano ottimi ma, alla fine, abbiamo optato per Gerry. Innanzitutto perché lo conosco personalmente avendolo avuto con me qualche anno fa a Cantù, pertanto so che tipo di ragazzo sia e che tipo di aiuto può darci all’interno della squadra. Considerando che ha giocato fino a pochi giorni fa in Francia, pensiamo che possa essere, dal punto di vista fisico, immediatamente pronto per inserirsi nel nostro gruppo e funzionale a raggiungere gli obiettivi che ci siamo prefissati».

La società sta cercando, in queste ore, di velocizzare le pratiche burocratiche necessarie per poter avere Gerry Blakes a Pistoia nel più breve tempo possibile.

Uff stampa A.S. Estra Pistoia Basket 2000