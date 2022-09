UFFICIALE – Colpaccio Gevi Napoli Basket, ingaggiato Dimitrios Agravanis

La Gevi Napoli Basket comunica di aver ingaggiato il giocatore greco Dimitrios Agravanis.

Nato ad Atene il 20 Dicembre 1994, Agravanis è un’ ala/pivot di 208 centimetri.

Dopo le prime stagioni nel massimo campionato greco con le maglie di Maroussi e Panionos, il neo-giocatore della Gevi si trasferisce all’Olympiakos Pireo, dove disputa sei stagioni dal 2013 al 2019, realizzando, nel campionato 2017-2018, 11 punti di media per partita e 5.2 rimbalzi.

Negli anni all’Olympiakos, Agravanis disputa anche l’Eurolega, arrivando in finale nella stagione 2017-2018. Con la squadra del Pireo il giocatore greco vince due titoli nazionali nel 2014-2015 e nel 2015-2016.

Nelle ultime tre stagioni Agravanis è tra i protagonisti con il Promitheas Patrasso, sia in Campionato che in EuroCup. Nel 2019-2020 realizza 10.8 punti e 5 rimbalzi in Campionato, 8.2 e 5.5 in Europa. Nel 2020-2021 ci sono 12.8 punti e 5.9 in Grecia, 9.5 e 4.3 in Eurocup. Nella stessa stagione, nei playoff della Lega Ellenica, Agravanis segna 16.4 di media per partita. Nell’ultimo anno, ancora a Patrasso, il giocatore della Gevi chiude con 13.8 di media e 6.9 rimbalzi in Lega Greca, 11.4 e 4.6 nella seconda competizione continentale.

Dimitrios Agravanis, dopo tutta la trafila nelle nazionali giovanli dall’Under 16 all’Under 20, dal 2016 è in pianta stabile tra i convocati della nazionale greca. Nell’Ultimo europeo Agravanis ha realizzato 6.3 punti di media e 3.7 rimbalzi in 18.6 minuti di utilizzo.

Dichiarazione Direttore Sportivo Gevi Napoli Basket Alessandro Bolognesi:

” Siamo davvero dispiaciuti per l’infortunio subito da Emmitt Williams. In considerazione dell’imminente inizio del campionato, e dei lunghi tempi di recupero dall’infortunio di Emmitt, abbiamo deciso di intervenire sul mercato ingaggiando un giocatore di spessore europeo come Dimitrios Agravanis, che ci potrà dare una grande mano in questo avvio di stagione, in attesa del completo recupero di Emmitt Williams”