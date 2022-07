UFFICIALE – Gevi Napoli Basket, arriva Elijah Stewart

La Gevi Napoli Basket comunica di aver ingaggiato l’atleta americano Elijah Stewart per la stagione 2022-2023.

Nato a De Ridder, nello stato della Louisiana, classe 1995, Stewart è un’ala di 196 centimetri per 88 Kg di peso.

Cresciuto nella prestigiosa Università di South California dove gioca con gli USC Trojans, 12.3 punti di media nel 2016-2017, dopo alcune apparizioni in G-League, la prima esperienza europea del nuovo giocatore della Gevi è in Finlandia dove, nella stagione 2019-2020, milita negli Helsinki Seagulls, disputa un campionato da 18 punti di media e 5.2 rimbalzi, vincendo una Coppa di Finlandia

Dopo la buona stagione in Finlandia, Stewart passa allo Slask Wroklaw, nel massimo campionato polacco dove realizza 15.1 punti di media e 4.3 rimbalzi tirando con il 42.3 da 3 punti raggiungendo un Season High di 33 punti in singola gara.

Nell’ultima stagione il giocatore si trasferisce in Romania, nell’U-BT Cluj Napoca. Con la squadra rumena Stewart è protagonista di un’ottima annata, giocando anche la Champions League. Nel campionato di Romania Stewart chiude con 15.2 punti e 3.3 rimbalzi, 60.2 di percentuale al tiro, vincendo il campionato. Nella competizione Europea per il giocatore della Gevi 13 punti per partita e 3.9 rimbalzi, nominato nel secondo miglior quintetto dell’intera competizione, arrivando ad un passo dalla storica qualificazione alla final four.

Il nuovo giocatore della Gevi ha appena terminato la summer league di Las Vegas dove ha giocato con i New Orleans Pelicans. Nell’ultima gara, giocata contro i Oklahoma Thunder, ha realizzato 20 punti e 9 assist

Dichiarazione Coach Maurizio Buscaglia

Un grande benvenuto a Elijah, abbiamo seguito insieme a Bolognesi, e la società, la sua crescita ed i suoi miglioramenti. Sono davvero contento che Stewart abbia accettato la nostra proposta tecnica e che si possa incastrare bene con tutti i giocatori che abbiamo. È un giocatore che può correre il campo, lo apre con il suo tiro, ed ha ottima intensità difensiva. Può essere certamente un giocatore davvero interessante non solo per la nostra squadra, ma per l’intero campionato. Sono davvero felice che sia con noi.

Dichiarazione Dir.Sportivo Alessandro Bolognesi

“Siamo molto contenti dell’arrivo di Elijah. Prendiamo un giocatore in ascesa, che sta migliorando anno dopo anno. Stewart è un giocatore duttile, ha grande energia, anche contagiosa, e possiede notevoli qualità. Un giocatore completo che va ad ampliare il nostro settore degli esterni che si sta andando a perfezionare”

