UFFICIALE – Gevi Napoli Basket, firmato Simone Zanotti

La Gevi Napoli Basket comunica di aver ingaggiato il giocatore Simone Zanotti.

Zanotti, nato a Torino il 31 Dicembre 1992, è un’ala di 208 centimetri proveniente dalla Victoria Libertas Pesaro.

Prodotto delle giovanili della Pallacanestro Reggiana, Zanotti ha giocato con le maglie di Ruvo di Puglia nel 2011-2012 e successivamente di Lucca e Bisceglie.

Le ottime prestazioni fornite con Monteroni, nell’annata 2016-2017 e a Porto Sant’Elpidio, nel 2017-2018, consentono al nuovo giocatore della Gevi Napoli Basket di debuttare in serie A.

Nella stagione 2018-2019 Zanotti firma con Pesaro dove resterà per ben quattro stagioni conquistando, nel corso degli anni, la prestigiosa finale di Coppa Italia e la qualificazione ai playoff nell’ultimo campionato.

Nella stagione 2020-2021, l’ala forte della Gevi ha concluso un campionato da 7 punti di media per partita e 3.1 rimbalzi. Nella stagione appena conclusa , Simone Zanotti ha realizzato 6.6 punti per gara e 3.3 rimbalzi, tirando con un ottimo 45% dalla lunga distanza.

Zanotti, dopo le ottime prestazioni in maglia pesarese, entra nel giro nella nazionale maggiore, disputando le gare di qualificazione all’Europeo 2022.

Dichiarazioni Coach Maurizio Buscaglia

“Benvenuto Simone. Sono molto contento che abbia accettato con grande entusiasmo la nostra chiamata. Abbiamo scelto di portare a Napoli un altro giocatore che si incastrasse molto bene con le nostre volontà, con le idee che abbiamo per il reparto interno, puntando su un giocatore bidimensionale. Oltre al lato tecnico, ci fa molto piacere che Simone abbia dimostrato grande voglia ed entusiasmo nell’affrontare la sfida che ci attende.”

Dichiarazioni Dir.Sportivo Alessandro Bolognesi

“Cercavamo un giocatore che avesse doppia dimensione, e soprattutto che avesse le caratteristiche necessarie per aprire il campo. Simone ha fatto tanta gavetta partendo dal basso, dalle serie minori fino alla Nazionale, scommettendo sulle sue qualità, lavorando molto e dimostrando sempre grande voglia di emergere. Siamo molto contenti del suo arrivo, mettiamo un altro tassello importante al nostro roster.”

UFF. COMUNICAZIONE NAPOLI BASKET