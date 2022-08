UFFICIALE – Gevi Napoli Basket, ingaggiato Kaiser Gates

By

La Gevi Napoli Basket comunica di aver ingaggiato l’atleta americano Kaiser Gates per la stagione 2022/2023.

Nato ad Atlanta, Georgia, l’8 novembre 1996, Gates è un’ala di 203 centimetri per 102 Kg di peso.

Cresciuto all’Università di Xavier dove gioca con i Muskeeters, realizzando 7.2 punti e 4.6 rimbalzi nella sua ultima stagione al college,2017-2018, Gates inizia la sua carriera in G-League, con i Windy City Bulls, 12.7 e 6.4 rimbalzi nel suo torneo.

Successivamente gioca con i Maine Celtics, stagione 2019-2020, 12.2 punti e 7.2 rimbalzi mentre nel 2020-2021, ancora in G-League, con i Long Island Nets, 9.1 punti di media e 5.2 rimbalzi.

Nell’ultimo anno per Gates arriva la prima esperienza europea, in Israele, con l’ Hapoel Gerusalemme con cui disputa anche la Basketball Champions League.

Per il nuovo giocatore della Gevi 3.8 punti di media e 3 rimbalzi nel campionato israeliano mentre in Champions League 5.4 punti e 5.6 rimbalzi in 9 partite disputate.

UFF. COMUNICAZIONE NAPOLI BASKET