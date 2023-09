UFFICIALE – Gevi Napoli, Moussa Bamba diventa pro e firma un triennale

By

La Generazione Vincente Napoli Basket rendo noto di aver sottoscritto un accordo triennale, con opzione per il quarto anno in favore della società, con il giovane maliano di formazione italiana Moussa Bamba.



Ala di 204 cm, nato il 10/01/2005, dopo aver contribuito brillantemente nella scorsa stagione agli ottimi risultati ottenuti dalla Gevi Napoli Basket nei vari campionati giovanili nazionali, ha sottoscritto il suo primo contratto da professionista, e farà parte del roster della formazione allenata da coach Igor Milicic.

Dichiarazione Pedro Llompart Responsabile Area Tecnica Napoli Basket:

“È un piacere per noi annunciare che Bamba firma il suo primo contratto da professionista. Siamo una società molto attenta allo sviluppo del settore giovanile. È un ragazzo che ha completato la sua formazione con il Napoli Basket, ed il fatto che abbia firmato il suo primo contratto da professionista, è per noi un motivo di orgoglio. Bamba è un ragazzo con un grande futuro davanti, ma ancora con tanto lavoro da fare. Ma la sua firma è una bella notizia per la pallacanestro della nostra città.”

Dichiarazione Moussa Bamba:

“Sono davvero felice ed orgoglioso di proseguire il mio percorso di crescita con la Gevi Napoli Basket. Ho realizzato un grande sogno, ma sono consapevole che solo attraverso l’impegno ed il sacrificio, potrò proseguire la mia avventura nel basket. Ringrazio la società e tutto lo staff tecnico di aver creduto nelle mie potenzialità. Sarà adesso mio compito ripagare la loro fiducia lavorando duro, e mettendomi a loro completa disposizione in vista di questa affascinante nuova stagione.”

UFF. COMUNICAZIONE NAPOLI BASKET