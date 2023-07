UFFICIALE – Giacomo Baioni è il nuovo vicecoach della Carpegna Prosciutto Basket Pesaro

La Carpegna Prosciutto Basket Pesaro è lieta di comunicare che Giacomo Baioni è il nuovo vicecoach della formazione biancorossa. Pesarese classe 1976, la carriera di Giacomo inizia nel settore giovanile della VL ricoprendo anche il ruolo di Assistant Coach della prima squadra che nel 2006/2007 al fianco di Alessandro Ramagli riporta in Serie A. Con i pesaresi partecipa anche a una edizione di Eurochallenge.

Nel 2010 viene scelto dalla Montepaschi Siena come assistente di Simone Pianigiani: resta in Toscana fino al termine della stagione 2012/2013 conquistando due Supercoppe (2010 e 2012) e tre scudetti (2011, 2012 e 2013). Nel 2010/2011 raggiunge inoltre la semifinale di Eurolega.

Nell’estate del 2013 si trasferisce a Caserta, sempre come assistente allenatore. La sua esperienza in Campania termina nell’estate 2015 quando lo attende un nuovo capitolo alla Dinamo Sassari.

Anche il 2018/2019 per Baioni è sinonimo di successo: insieme all’Umana Reyer Venezia allenata da Walter De Raffaele si laurea campione d’Italia. Nelle due stagioni seguenti è a Brescia, prima di tornare per altri due campionati alla Dinamo, raggiungendo la semifinale playoff in entrambe le annate. Ora lo attende una nuova esperienza in casa Carpegna Prosciutto Basket Pesaro, al fianco di coach Maurizio Buscaglia con il quale ha già lavorato a Brescia nel 2020/2021.

Per Baioni alcune esperienze importanti anche con la Nazionale Italiana, tra cui la partecipazione nel 2013 agli Europei Under 18 in Lettonia e nel 2014 a Dubai ai Mondiali Under 17.

