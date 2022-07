UFFICIALE – Gigi Datome rinnova con l’Olimpia Milano

La Pallacanestro Olimpia Milano annuncia di aver raggiunto un accordo con Gigi Datome per estendere il suo contratto. “Abbiamo sempre considerato Gigi un giocatore chiave per la nostra squadra sia per quello che può fare in campo sia per l’esempio, la dedizione e la professionalità che dimostra ogni giorno, qualità che non sono meno importanti. Siamo felici che abbia deciso di essere ancora dei nostri”, dice il general manager dell’Olimpia Christos Stavropoulos. “Sono felice di continuare la mia esperienza all’Olimpia Milano – dice Datome -. Ho la voglia e l’ambizione di fare sempre meglio in un club che ha grandi aspirazioni, e sono contento di farlo insieme ad un gruppo di lavoro collaudato. Allo stesso tempo sono molto curioso di conoscere i compagni che si uniranno a noi per aiutarci a raggiungere altri traguardi”.

In due anni a Milano, Datome ha aiutato la squadra a vincere uno scudetto, una Supercoppa e due Coppe Italia, quella del 2021 da MVP della competizione. Inoltre, ha contribuito alla qualificazione alle Final Four di EuroLeague del 2021.

Comunicato Olimpia Milano