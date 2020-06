UFFICIALE – Giordano Bortolani e l’Olimpia insieme fino al 2025

La Pallacanestro Olimpia Milano e Giordano Bortolani annunciano di aver raggiunto un accordo fino al 2025. Bortolani, guardia di 1.93, è nato il 2 dicembre 2000 a Sant’Agata di Militello (Messina), lo scorso anno era in prestito a Biella in A2 dove ha segnato 14.9 punti per gara. “Giordano è un ragazzo cresciuto nell’Olimpia in cui crediamo per un progetto di programmazione a lungo termine – dice il general manager Christos Stavropoulos -: la sua crescita rappresenta un segnale importante per tutti i ragazzi delle nostre giovanili. Oggi siamo felici di questa scelta, che per Giordano deve diventare un punto di partenza verso il futuro”. “L’Olimpia ha sempre dimostrato grande interesse e me lo ha confermato ancora una volta con questo contratto – dice Giordano Bortolani -. Sono contentissimo e motivato a dimostrarle che ha avuto ragione”.

Cresciuto nelle giovanili dell’Olimpia, Giordano Bortolani ha fatto 12 apparizioni a referto in prima squadra nella stagione 2017/18, con quattro ingressi in campo. Ha segnato i suoi primi punti in Serie A il 4 febbraio 2018 in un Olimpia-Capo d’Orlando 91-54. Ha giocato in doppio tesseramento a Bernareggio nella stagione 2017/18, in Serie B, con 10.2 punti di media; nel 2018/19 ha giocato a Legnano in A2 con 12.5 punti per gara in stagione regolare a 9.6 nei playout; nel 2019/20 a Biella ha segnato 14.9 punti a partita. Nel 2018 ha giocato gli Europei Under 18, il 20 febbraio 2020 ha debuttato nella Nazionale maggiore segnando tre punti nella vittoria di Napoli contro la Russia alle qualificazioni europee.

Ufficio Stampa Olimpia Milano