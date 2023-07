UFFICIALE – Giordano Bortolani farà parte del roster dell’Olimpia Milano per la stagione 2023/24

La Pallacanestro Olimpia comunica che la guardia di 1.93 Giordano Bortolani, nato a Sant’Agata di Militello il 2 dicembre 2000, di rientro dal prestito alla Scaligera Verona, farà parte della prima squadra nella stagione 2023/24. “Con Bortolani – spiega il general manager Christos Stavropoulos – abbiamo avviato anni fa un percorso di crescita che, al termine di numerose esperienze in altri club del massimo campionato, l’ha riportato a Milano. Siamo orgogliosi di poter offrire ad un prodotto del nostro settore giovanile la possibilità di giocare nell’Olimpia, ma Giordano è qui perché crediamo che possa aiutare la squadra fin da subito”. “Per me, che sono cresciuto qui, in questo club, è un qualcosa di unico poter far parte della prima squadra dell’Olimpia. È un sogno che si avvera. Adesso farò di tutto per sfruttare al massimo questa esperienza che mi accingo a vivere con grande emozione e determinazione”.

LA CARRIERA – Figlio di un ex giocatore delle serie minori, Bortolani è cresciuto nel settore giovanile dell’Olimpia. Nel 2017/18 ha segnato il primo canestro in Serie A nell’anno in cui ha giocato quattro gare nella squadra che ha vinto lo scudetto. Lui era in doppio tesseramento a Bernareggio. In seguito, è stato a Legnano in Serie B, a Biella in A2 e poi in Serie A a Brescia, Treviso (11.8 punti per gara, 38.9% nel tiro da tre), Verona (10.0 punti a partita), in mezzo anche una parentesi in Spagna, a Manresa. Nel 2021/22, a Treviso, è stato nominato “Best Young Player” di BCL (14.7 punti per gara). Ha debuttato in Nazionale il 20 febbraio 2020 contro la Russia, a Napoli.

Comunicato Olimpia Milano