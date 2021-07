Dopo una stagione positiva con Brescia, il talento dell’Olimpia Milano Giordano Bortolani verrà mandato in prestito anche il prossimo anno: destinazione Treviso, dove potrà giocare anche la Champions League via preliminari. Ecco il comunicato del club veneto:

La De’ Longhi Treviso Basket annuncia di avere acquisito per la stagione 2021/22 con la formula del prestito l’esterno Giordano Bortolani, di proprietà Olimpia Milano, l’ultima stagione in Serie A a Brescia.

Nato a Sant’Agata di Militello in Sicilia il 2 dicembre 2000, 193 cm, trasferitosi con la famiglia a Milano a 6 anni, è uno dei prospetti più importanti del basket italiano, già capace di esordire nella Nazionale maggiore dal 2020 con all’attivo 7 presenze e un “high” di 11 punt con la Macedonia nelle qualificazioni europee a febbraio scorso. Ha iniziato la sua carriera ad alto livello a Milano dal 2017 con 4 presenze in prima squadra, mentre era in doppio tesseramento con Bernareggio in Serie B. Successivamente nel luglio del 2018, viene girato in prestito in Serie A2 a Legnano, con cui segna 12 punti di media, mentre nel luglio 2019 passa sempre in prestito alla Pallacanestro Biella dove segna 15 punti di media a partita in 25 partite giocate] Nel giugno 2020 rinnova per cinque anni con Milano, per poi essere girato nuovamente in prestito in Serie A con il Basket Brescia. Le sue cifre parlano di 6.2 punti in 11.8 minuti di utilizzo medio, con il 52% da due, un super 44% abbondante da tre e l’89% ai tiri liberi conun “high” di 24 punti con Pesaro e 23 con la Virtus Bologna. Ha vestito l’azzurro giovanile prendendo parte agli Europei Under 18 nel 2018, poi nel febbraio 2020 l’esordio con l’Italia “senior” a Napoli nelle qualificazioni a Euro2022 siglando 3 punti con la Russia.Giordano Bortolani è figlio d’arte, il padre Lorenzo da giocatore è cresciuto nell’Aurora Desio (esordio in Serie A nel 1990) e ha vinto un campionato di B con Capo d’Orlando. E’ una guardia atletica, fisicamente molto dotato, capace di trattare bene la palla e preciso al tiro dall’arco, nonostante la giovane età mette personalità e decisione in campo. Giocatore che ha ancora ampi margini di miglioramento, ha scelto Treviso Basket per proseguire la sua costante crescita.Giocherà con il numero 8.

