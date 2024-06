UFFICIALE – Giovanni Vildera saluta Trieste

La Pallacanestro Trieste saluta un altro dei grandi protagonisti della promozione in Serie A. Si tratta di Giovanni Vildera, l’MVP di Gara4 di Finale, che dopo due stagioni a Trieste lascia la città per mettersi alla prova in un altro club. Un campionato il suo, fatto di performance solidissime, inanellate quando i biancorossi ne avevano più bisogno, con un crescendo decisivo nelle gare di finale.

Ad annunciare la partenza di Giovanni, il General Manager Michael Arcieri, che commenta così:

“A nome del Cotogna Sports Group, di tutto il nostro team e staff, dei nostri tifosi e sponsor e dell’intera città di Trieste, desidero esprimere la nostra profonda gratitudine a Giovanni per il suo straordinario contributo alla nostra società in queste ultime stagioni. La passione, l’abilità, l’energia e il desiderio di vincere di Gio ci hanno accompagnato durante questo incredibile campionato. È stato sotto molti aspetti il leader ispiratore della nostra squadra E DELLA NOSTRA CITTÀ. Vederlo celebrato a metà campo dopo Gara 4 delle Finali è stato un momento indelebile per tutti quelli che hanno a cuore questa squadra. E, cosa più importante, vorrei ringraziare ‘Il Leone’ a nome di tutte le persone, giovani e meno giovani, le cui vite sono state toccate così meravigliosamente dalle sue infinite ore di volontariato e dalla condivisione del suo tempo, talento e risorse, il tutto senza cercare notorietà o attenzione. Giovanni Vildera è ciò a cui ogni atleta professionista dovrebbe aspirare. Gli auguriamo un enorme successo sempre, in particolare in questo nuovo capitolo della sua carriera.”

UFF.STAMPA PALL.TRIESTE