A.S. Pistoia Basket 2000 comunica che, in data odierna martedì 31 ottobre 2023, giunge a termine il prestito mensile di Grant Basile.

La società intende rivolgere il proprio ringraziamento al ragazzo per l’impegno e la professionalità dimostrata ed augura a Grant un grosso in bocca al lupo per il prosieguo della sua carriera.

