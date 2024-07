UFFICIALE- Il baby Fainke firma per la Pallacanestro Reggiana

By

Pallacanestro Reggiana comunica di aver raggiunto un accordo fino al termine della stagione 2025/2026, con opzione di uscita dopo la prima annata, con l’atleta Elhadji Fainke.

Fainke, classe 2005 nativo del Mali ma italiano di formazione cestistica, è un pivot di 205 centimetri, cresciuto nel vivaio della Fulgor Fidenza.

La scorsa stagione ha vestito la maglia della Vuelle Pesaro, con la quale ha disputato il campionato Under 19 Nazionale (chiuso con quasi 15 punti di media) e la Next Gen Cup (11 punti e 6 rimbalzi di media), venendo inoltre aggregato stabilmente alla prima squadra.

Così coach Dimitris Priftis ha commentato il suo ingaggio: “Con la partecipazione alla BCL abbiamo sentito l’esigenza di dare maggiore profondità ad un roster che dovrà affrontare una stagione lunga ed impegnativa. Da qui la scelta di aggiungere un ragazzo giovane e di talento che sono certo potrà aiutarci. Fainke è dotato di stazza e corpo e sicuramente aggiungerà fisicità al nostro reparto lunghi”.

Queste le parole di Elhadji Fainke: “Sono veramente felice di vestire la maglia biancorossa. Farò del mio meglio per sfruttare l’opportunità che la Pallacanestro Reggiana mi ha offerto. Penso di essere cresciuto nelle ultime stagioni a Fidenza e Pesaro e voglio continuare a farlo, mese dopo mese, per rendermi così sempre più utile alla squadra. Non vedo l’ora di iniziare a lavorare e mostrare a tutti le mie qualità. A presto!”.

