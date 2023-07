UFFICIALE – Il giovane Lamine Tandia prolunga con Tortona fino al 2026

Bertram Derthona comunica di avere raggiunto un accordo fino a giugno 2026 con Lamine Tandia, centro arrivato a Tortona nel 2022, che farà parte del roster della prima squadra.

LA CARRIERA – Nato nel 2004, Lamine è arrivato in Italia a Jesi, con cui ha giocato sia a livello giovanile che a livello senior. Nel 2021/22 è stato infatti protagonista sia con la Cab Aurora Jesi, militante in Serie C Silver (10.2 punti a partita), che con la formazione Under 19 Eccellenza, con cui ha realizzato 13 punti a uscita.

Nella stessa annata ha disputato la tappa di Varese dell’Adidas Next Gen Tournament, il torneo giovanile di EuroLega, indossando la canotta dell’EA7 Emporio. Nelle quattro partite giocate ha prodotto 4 punti e 6.5 rimbalzi di media. Con la canotta della VL Carpegna Prosicutto Pesaro ha invece preso parte alla IBSA Next Gen Cup 2022 di Legabasket, chiudendo la manifestazione con 9.5 punti e 5.5 rimbalzi a incontro.

Nel 2022/23 si trasferisce alla Bertram Derthona, giocando sia con l’Under 19 Eccellenza che con la C Gold, formata dallo stesso gruppo di giocatori. A livello senior, contribuisce al raggiungimento della promozione in Serie B Interregionale, mentre con la squadra giovanile raggiunge la semifinale della IBSA Next Gen Cup 2023. Ora Tandia si appresta a cominciare la seconda stagione a Tortona.

“Tandia è un ragazzo che si è fatto apprezzare sia dentro che fuori dal campo già nella prima stagione trascorsa a Tortona – le parole di Marco Picchi, Presidente di Bertram Derthona -. La nostra Società guarda con attenzione ai giovani del settore giovanile che possono fare parte del roster della prima squadra: crediamo che questa esperienza possa essere davvero utile anche per la crescita di Lamine”.

UFF.STAMPA DERTHONA BASKET