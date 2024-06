UFFICIALE – Il giovane Luca Vincini firma un triennale alla Dinamo Sassari

Luca Vincini è un ulteriore tassello italiano della nuova Dinamo, che firma ufficialmente con un triennale il lungo torinese classe 2003, 207 cm per 106 kg, nell’ultima stagione alla Juvi Cremona in A2.

Vincini ha disputato nel 2022 gli europei under 20 con la maglia dell’Italia a Podgorica, chiudendo al 9° posto con 5 vittorie e 2 sconfitte

Federico Pasquini commenta:

“Siamo molto contenti che Luca diventi un giocatore della Dinamo. È giovane, ha ampi margini di miglioramento e siamo convinti possa crescere ulteriormente con coach Markovic. Un segnale ulteriore nel creare quella base italiana necessaria per cercare di avere una precisa identità”

IL PERCORSO

Cresciuto nelle giovanili del CUS Torino, ha esordito in A2 con la maglia di Biella dove ha giocato un biennio prima di trasferirsi nell’ultima stagione alla Juvi Cremona, con cui ha raggiunto i playoff.

Nell’ultima stagione a Cremona in A2 ha chiuso con 7.4 punti di media e 4.7 rimbalzi

“Giocatore che ha potenziale, che può lavorare duro e migliorare, ha tocco, ha talento, vogliamo dare un segnale per costruire una base su cui crescere”

CARATTERISTICHE

Luca Vincini è un lungo atipico che ha taglia e stazza ma anche buoni mani per aprirsi e tirare. Ha tocco, ha già una buona esperienza con ampio minutaggio in A2, ha la potenzialità per crescere molto e migliorarsi decisamente nel suo percorso che intraprenderà in Dinamo. Una delle migliori qualità di Vincini è il tiro dai 4-5 metri eseguito con tecnica.

Il GM chiude la sua analisi:

“Luca ha una buona tecnica, ha fondamentali e si è costruito già un fisico importante, ha maturato esperienza in A2 con buon minutaggio prima a Biella e soprattutto a Cremona dove ha giocato anche i playoff”

Ha vinto un bronzo agli Europei con la Nazionale under 16 nel 2019

LE PAROLE DI LUCA VINCINI

“Sono molto orgoglioso ed entusiasta per l’opportunità di poter giocare in un club storico come la Dinamo, non vedo l’ora di iniziare e di mettermi a disposizione”.

