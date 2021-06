Dinos Mitoglou è un giocatore dell’Olimpia Milano. Come anticipato da BasketInside nella giornata di sabato, il greco ha trovato l’accordo con il club milanese sulla base di un biennale da circa 2 milioni di euro.



La Pallacanestro Olimpia Milano annuncia di aver firmato per due anni Dinos Mitoglou, nato a Salonicco l’11 giugno 1996, 2.10 di statura, ala forte, proveniente dal Panathinaikos Atene. “Mitoglou, pur avendo già maturato esperienze importanti, è un giocatore giovane, con la struttura fisica e tecnica per giocare ad alto livello – dice il general manager dell’Olimpia, Christos Stavropoulos – Siamo felici che abbia scelto Milano e siamo convinti che arrivi da noi nel momento ideale per crescere ancora insieme a noi”. “Per me si tratta di una nuova sfida – dice Mitoglou -, non vedo l’ora di cominciare con la mia nuova squadra, gli allenatori e i miei nuovi compagni. L’Olimpia è un club con grandi ambizioni, il mio desiderio è fare tutto quello che servirà per aiutare la squadra a raggiungere i suoi obiettivi”.

LA CARRIERA – Dinos Mitoglou è cresciuto a Salonicco e ha debuttato nella prima squadra del Paok nella stagione 2013/14. Nell’estate del 2014 si è trasferito in America per giocare a Wake Forest dove in tre anni ha disputato 96 partite con 9.3 punti e 5.4 rimbalzi di media. Ha avuto un record carriera di 28 punti contro Louisiana State, segnando otto canestri da tre punti. Prima della sua stagione da senior, è ritornato in Grecia per giocare quattro stagioni nel Panathinaikos. Ha vinto il titolo greco in ognuna di queste stagioni. In EuroLeague nell’ultima stagione ha segnato 9.3 punti di media, ha tirato con il 57.5% da due, e catturato 6.2 rimbalzi. E’ stato quarto nei rimbalzi offensivi e decimo nei rimbalzi totali.

NOTE – Dinos Mitoglou è stato allenato a Wake Forest da Danny Manning, grande stella NBA e primo giocatore scelto nei draft del 1988. Il padre Dinitris è stato un calciatore professionista, soprattutto nel Paok Salonicco. Il fratello Gerasimos ha giocato quest’anno nell’AEK Atene.

Ufficio Stampa Olimpia Milano