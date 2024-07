La S.S. Napoli Basket rende noto di aver risolto consensualmente il contratto (scadenza giugno 2026) con l’atleta Moussa Bamba.

A Moussa, che ha fatto parte della squadra vincitrice dell’indimenticabile Coppa Italia 2024, va il ringraziamento della S.S. Napoli Basket per l’impegno dimostrato in queste stagioni sportive e un sincero in bocca per il suo futuro, sia personale che professionale.

UFF. COMUNICAZIONE NAPOLI BASKET