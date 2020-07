UFFICIALE – Il primo nuovo acquisto in casa Trento è Victor Sanders

Victor Sanders è un giocatore della Dolomiti Energia Trentino: l’esterno classe 1995, 196 centimetri per 88 chilogrammi, vestirà i colori bianconeri nella stagione 2020-21.

Nato a Portland, Oregon, il 16 febbraio di 25 anni fa, Victor è reduce da due stagioni giocate in Belgio con i Telenet Giants Antwerp di Anversa: con la formazione belga Victor ha vinto due coppe nazionali e raggiunto la Final Four di FIBA Basketball Champions League nel 2019, segnando 10,7 punti di media in 51 presenze in campionato e tirando con oltre il 38% da tre punti.

Il versatile esterno statunitense è un prodotto del college di Idaho, dove ha giocato per quattro stagioni: nella sua carriera sportiva di college in 120 partite ha segnato 15,0 punti di media (oltre 20 a partita nelle ultime due annate) diventando il secondo miglior realizzatore di sempre dei Vandals con i suoi 1.804 punti messi a referto.

NICOLA BRIENZA (Allenatore DOLOMITI ENERGIA TRENTINO): «Victor è un giocatore che, pur essendo molto giovane, ha già avuto esperienze importanti in campionati europei e nelle coppe: oltre a questo vissuto ci porterà anche tanta versatilità, perché è un giocatore capace di ricoprire più posizioni e di adattarsi in tanti ruoli diversi in campo. Siamo contenti di averlo con noi, Sanders ha grandi margini di miglioramento e siamo convinti che insieme a noi potrà fare uno step in più nel suo percorso di crescita e allo stesso tempo aiutare la squadra».

Ufficio Stampa Dolomiti Energia Trentino