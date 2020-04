L’ex centro di Sassari e visto per qualche gara anche in NBA, Jack Cooley, ha rinnovato con la squadra giapponese del Ryukyu Kings. Aveva iniziato lì la stagione 2019/20 prima della sospensione per la diffusione del coronavirus.

Per lui 18.4 punti e 13.3 rimbalzi di media in 40 presenze stagionali.