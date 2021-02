UFFICIALE – Jaylen Barford torna in LBA, firmato accordo con la Vanoli Cremona

Vanoli Basket Cremona comunica di aver sottoscritto un accordo fino al termine della stagione con l’atleta statunitense Jaylen Barford.

Nato a Jackson (Tennessee) il 23 gennaio 1996, Barford è una combo-guard di 191 centimetri per 92 chilogrammi di peso.

Frequenta l’High School alla Jackson South Side, nella sua città natale, dove da senior guida la squadra al Class AA State Championship segnando 22.5 punti di media a partita.

Inizia il percorso universitario nel 2014 al Motlow State Community College in NJCAA dove, in due anni, segna 23.4 punti di media nelle 59 gare disputate con oltre 7 rimbalzi e quasi 5 assist ad allacciata di scarpe, venendo nominato nella prima squadra All-American dalla National Junior College Athletic Association (NJCAA), giocatore dell’anno dalla Tennessee Community College Athletic Association (TCCAA), nell’All-Tournament First Team e due volte NJCAA National Player of the Week. Questo gli vale, nell’estate del 2016, la chiamata dell’Università dell’Arkansas. Con i Razorbacks completa le ultime due stagioni di carriera universitaria, incrementando a 18, nel suo anno da senior, la sua media punti a gara con il 50% da due e il 44% da tre.

Partecipa al Portsmouth Invitational Tournament del 2018 dove viene eletto MVP grazie agli oltre 19 punti di media, e, durante l’estate, gioca due gare alla Summer League di Las Vegas con la canotta dei Minnesota Timberwolves.

La stagione 2018-19 la passa in G-League con i Greensboro Swarm scendendo in campo 46 volte, chiudendo con 17.5 punti di media grazie al 49.6% da due e al 34% da tre.

Affronta poi, nella stagione successiva, il suo primo viaggio oltre oceano. La chiamata arriva dalla VL Pesaro con la quale Barford disputa 20 partite a 16 punti di media con 4.5 rimbalzi e 3.1 assist in 31 minuti di impiego. Nel febbraio 2020 lascia Pesaro per siglare un accordo con la Virtus Roma dove, prima dell’interruzione del campionato, gioca una sola gara segnando 13 punti, catturando 7 rimbalzi e distribuendo 3 assist.

Durante l’estate 2020 firma per la squadra egiziana dell’Al Ettehad Alexandria campione in carica dell’Egyptian Basketball Super League.

