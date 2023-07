Jayson Granger ha deciso di lasciare l’Europa per firmare un contratto con il Peñarol, squadra uruguaiana. Il 34enne ex Reyer Venezia ha voluto tornare in patria dopo esser partito giovanissimo dal suo Paese (a 16 anni venne portato a Madrid dall’Estudiantes). In carriera ha vinto una Liga ACB con Baskonia, una Coppa del Presidente turca con l’Efes e una Bundesliga con Alba Berlino.

Vestirà la maglia del Peñarol per le prossime due stagioni con l’opzione per il 2025/26.