Jeff Brooks rimane all’Olimpia Milano, come ha anticipato lui stesso su Instagram.

Per lui sarà la terza stagione in biancorosso. In questa ha segnato 6.5 punti e 5.7 rimbalzi in LBA.

In EuroLega medie scese a 4.3 punti e 4.6 rimbalzi, ma tirando con percentuali molto affidabili.

Milano ha perso oggi Luis Scola che ha deciso di non continuare con l’Olimpia.