UFFICIALE – Jerome Dyson approda alla Fortitudo Bologna

Fortitudo Pallacanestro è lieta di comunicare di aver raggiunto un accordo con l’atleta Jerome Dyson. Play/guardia di 190 cm, nato il giorno 1 maggio 1987 nel Maryland, Dyson frequenta la locale Winston Churchill High School prima di trasferirsi nel prestigioso college di Connecticut. Dopo aver passato le prime due stagioni da professionista tra Tulsa in D-League e con una breve esperienza con i New Orleans Hornets, Dyson inizia nel 2012 la sua avventura europea con la maglia degli israeliani dell’Hapoel Holon. Nell’anno successivo arriva in Italia, a Brindisi, viaggiando a 17.1 punti, 3.7 rimbalzi e 3 assist a partita. La stagione 2014-15 lo vede protagonista del ‘triplete’ con la maglia della Dinamo Sassari, mantenendo una media di 15.1 punti, 3.9 rimbalzi e 4.1 assist. Successivamente (stagione 2015/16), Jerome si trasferisce a Torino, giocando 18 partite a 15.8 punti di media. Nell’estate 2016, il giocatore torna in Israele per vestire (per un biennio) la maglia dell’Hapoel Gerusalemme, con cui si aggiudicherà subito campionato e Coppa di lega. Nella stagione agonistica 2018/19, Dyson milita prima in Cina poi, nuovamente, in Israele. Quest’anno, Jerome è stato impegnato nella nostra serie A, indossando la maglia della Virtus Roma e mantenendo una media di 13 punti, 3.3 rimbalzi e 4,8 assist per gara. Da parte della grande famiglia della Effe: BENVENUTO JEROME!

Uff stampa Fortitudo Pallacanestro