UFFICIALE – Jordan Harris nuovo giocatore della Pallacanestro Varese

È con grande piacere che Pallacanestro Varese comunica di aver sottoscritto un contratto con l’atleta Jordan Harris. Classe ’97 originario di Blakely, Georgia, Harris è un giocatore duttile, dotato di tiro dalla distanza ma anche di esplosività, che utilizza con efficacia per attaccare il canestro. In difesa sa farsi valere grazie a buone capacità fisiche e ottime letture di gioco, come testimoniano le 2 palle rubate di media a partita messe a referto lo scorso anno in Belgio con la maglia di Brussels.

Maksim Horowitz, General Manager of Basketball Strategy di Pallacanestro Varese: «Siamo contenti di aver trovato un accordo con Jordan Harris che da oggi farà parte della nostra squadra. Jordan è un giocatore versatile che porterà difesa, rimbalzi e buone capacità di passaggio e di tiro. Siamo convinti che porterà un alto livello di competitività al palazzetto e che indosserà con orgoglio la maglia biancorossa. Benvenuto in Pallacanestro Varese Jordan!».

Carriera

Nato il 9 ottobre 1997, Harris si forma alla University of Georgia dove migliora sensibilmente le sue cifre anno dopo anno. Nel 2021-2022 vola in Europa, in Gran Bretagna, dove firma un contratto con i Glasgow Rocks, formazione con cui mette a referto 17.6 punti, 5.1 rimbalzi, 3.5 assist e, soprattutto, più di 2 palle rubate ad allacciata di scarpe. L’anno successivo si trasferisce in Polonia e quindi, a febbraio, in Belgio dove veste la canotta di Mechelen. L’esperienza è più che positiva, tanto da spingerlo, all’inizio della scorsa stagione, a rimanere in Belgio dove gioca per Brussels Basketball con ottime cifre (12 punti, 5 rimbalzi, 2 assist e 2 palle rubate di media a partita).

