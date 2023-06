UFFICIALE – Jordan Parks e Reyer Venezia avanti insieme

L’Umana Reyer è lieta di annunciare il prolungamento dell’accordo con il giocatore statunitense Jordan Parks. Ala di 201 cm, nato a Staten Island (New York) il 6 aprile 1994, nella sua prima stagione con l’Umana Reyer Parks ha disputato 45 incontri tra Serie A (22,2 minuti, 10,5 punti e 4,8 rimbalzi di media, con un high di 23 punti contro Pesaro e Varese), Coppa Italia ed Eurocup.

Jordan Parks si è distinto non solo per il suo talento e le sue importanti doti atletiche, ma anche per il contributo in termini di difesa, energia ed entusiasmo, caratteristiche che lo hanno fatto entrare da subito nei cuori dei tifosi reyerini.

“Sono felice ed entusiasta di continuare a giocare ad alto livello alla Reyer ed in Italia – le parole di Jordan Parks – In questo Club si gioca sempre per obiettivi importanti e non vedo l’ora di affrontare nuove sfide con i miei compagni. Sono contento di continuare a lavorare con coach Spahija, il suo metodo di lavoro è duro, ma a me piace fare fatica per migliorare me stesso e la squadra. Inoltre, credo che il suo sistema si adatti perfettamente alle mie caratteristiche. Dobbiamo ripartire dalla seconda parte di stagione che abbiamo fatto. L’affetto che ho ricevuto dai tifosi è gratificante, continuerò ad essere me stesso e a dare il massimo per regalare a loro importanti soddisfazioni”.

Uff. Stampa Umana Reyer Venezia