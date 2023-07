UFFICIALE – Justin Jaworski alla Gevi Napoli Basket, accordo biennale

La Generazione Vincente Napoli Basket comunica di aver sottoscritto un accordo biennale con Justin Jaworski, con facoltà di uscita da entrambe le parti al termine del primo anno. La guardia Usa è nata a Schwekensville, in Pennsylvania, il 21 giugno 1999.

La sua carriera sportiva ha origine nel Lafayette College di Easton, in Pennsylvania, dove gioca quattro stagioni nella NCAA con i Lafayette Leopards dal 2017 al 2021. I suoi numeri durante questi quattro anni, sono stati 10,8 punti, 2 2 rimbalzi e 1,7 assist di media nel suo primo anno, 14 punti il ​​secondo, 17 punti il ​​terzo, e nell’ultimo anno migliora ancora a 21,5 punti, 3,7 rimbalzi e 2,3 assist, tanto da essere inserito nella migliore squadra della All-Patriot League. Jaworski ha giocato anche con gli Atlanta Hawks la NBA Summer League 2021 .

Ad ottobre 2021, ha firmato con l’Oklahoma City Thunder, ma è stato assegnato il giorno successivo alla loro affiliata della NBA G League, l’Oklahoma City Blue. I suoi numeri nella NBA G League sono stati 27 partite con una media di 9,8 punti, tre rimbalzi e 1,6 assist a partita. A giugno 2022 arriva in Spagna per giocare con il San Sebastián Gipuzkoa Basket Club nella LEB Oro League.2 dove chiude la stagione con 19,6 punti di media a partita, e con le percentuali di tiro del 50,4 da due e del 39,6 da tre.

Dichiarazione Pedro Llompart Responsabile Area Tecnica Sportiva:

“Jaworski è un grande acquisto per noi. Siamo molto felici di avere un giocatore come lui. Justin ha la voglia di fare una grande carriera. Lo scorso anno è stato il massimo realizzatore della Lega 2 in Spagna. Noi crediamo che la sua capacità in attacco, con il suo tiro da tre, può essere molto importante per noi. E’ un giocatore che lavora tanto, ed ha fortemente voluto sin dall’inizio della trattativa, essere un nostro giocatore a Napoli, e questo è molto importante, e ne siamo contenti. Andiamo avanti”

Dichiarazione Justin Jaworski:

“Sono entusiasta di iniziare questo nuovo capitolo della mia carriera in una grande città come Napoli. Ho sentito grandi cose sugli appassionati tifosi del Napoli, e non vedo l’ora di provarlo di persona. Apprezzo e ringrazio Pedro Llompart ed il coach Miličić per aver creduto in me per questa opportunità, e sono entusiasta di lavorare per costruire una squadra che sia protagonista in campionato.”

