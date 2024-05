La Generazione Vincente Napoli Basket rende noto che Justin Jaworski ha esercitato il diritto di uscire dal contratto biennale (scadenza 30.06.25), utilizzando la “option out” – con corresponsione di buy out in favore della società azzurra – prevista nel contratto firmato la scorsa estate. A Justin va il ringraziamento della S.S. Napoli Basket per l’impegno profuso nel corso di questa stagione, ed un sincero in bocca al lupo per il suo futuro personale e professionale.

Uff stampa Napoli Basket