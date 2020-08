UFFICIALE – Justin Robinson firma con la Carpegna Prosciutto Basket Pesaro

La Carpegna Prosciutto Basket Pesaro comunica l’ingaggio di Justin Robinson. Nato a Kingston (New York) il 12/04/1995, play alto 173 cm, inizia la sua carriera collegiale con la maglia dei Monmouth Hawks con cui milita dal 2013 al 2017. Nella stagione 2017/2018 prende il via la sua esperienza professionistica. Scende in campo nel campionato russo e in Champions League con l’Avtodor Saratov prima delle due successive stagioni che lo vedono protagonista in Francia con l’Elan Chalon con cui disputa in totale 59 match.

–

Ufficio Stampa Carpegna Prosciutto Basket Pesaro