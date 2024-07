UFFICIALE – Kabengele rinnova con l’Umana Reyer Venezia

L’Umana Reyer comunica che Mfiondu Kabengele farà parte del roster maschile anche per la stagione 2024/25. Centro di 208 centimetri e 113 chilogrammi, Fi è arrivato a Venezia il 31 dicembre 2023 e in orogranata ha già disputato 22 gare ufficiali registrando 9.2 punti, 6,6 rimbalzi e 12,4 di valutazione in LBA.

Mfiondu, dotato di grande fisicità ed atletismo, è una presenza molto importante nel pitturato, offensivamente e difensivamente. La sua generosità ed energia gli permettono di essere efficace e di grande aiuto alla squadra. I sostenitori orogranata l’hanno votato per ben due volte Cuore Orogranata del mese.

Il suo tuffo nella gara di playoff contro Reggio Emilia è diventato celebre nel web ed è rappresentativo del suo attaccamento alla maglia.

Nell’ultimo mese ha lavorato con la Nazionale Canadese per preparare le Olimpiadi, sfiorando la convocazione per Parigi.

Kabengele è un tassello importante dell’Umana Reyer 2024/25 e con lui salgono a sei i giocatori confermati nel roster a disposizione di Neven Spahija. Dunque il coach e lo staff orogranata potranno dare continuità al lavoro partendo da un gruppo già affiatato di giocatori.

Kabengele: “Sono felice di continuare il mio percorso con l’Umana Reyer che ringrazio. Il club ha grandi ambizioni e mi piace perché anche io mi pongo sempre obiettivi alti. Sono convinto che tramite il lavoro potremo crescere e maturare come squadra, diventando ancora più solidi e consistenti. Io stesso mi aspetto di diventare migliore nel corso della stagione. Come sempre, darò tutto ciò che ho per la squadra e ai tifosi dico che mi sto preparando per fare del mio meglio. Ci vediamo presto!”

UFF. STAMPA REYER VENEZIA 1872