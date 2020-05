UFFICIALE – Kaleb Tarczewski resta a Milano fino al 2023

La Pallacanestro Olimpia Milano comunica di aver raggiunto un accordo per estendere il contratto di Kaleb Tarczewski fino al 2023. “Sono felice e riconoscente di aver l’opportunità di proseguire la mia carriera con la maglia dell’Olimpia Milano. Per tre anni e mezzo, questa città e la sua gente sono diventati la mia casa. Non vedo l’ora di tornare in campo e combattere per la città di Milano. Lo faremo tutti Insieme”. “Kaleb è un giocatore che rappresenta bene i valori tradizionali dell’Olimpia – dice il general manager Christos Stavropoulos – Siamo felici che abbia deciso di continuare a far parte della nostra famiglia”.

Kaleb Tarczewski, nato a Claremont nel New Hampshire il 26 febbraio 1993, ha giocato all’università dell’Arizona per quattro stagioni e poi negli Oklahoma City Blues della G-League prima di arrivare a Milano nel marzo del 2017. Con la maglia dell’Olimpia ha vinto lo scudetto del 2018 e due volte la Supercoppa. Ha giocato 82 partite di EuroLeague con 580 punti e 443 rimbalzi (in questa graduatoria è primo di sempre nella storia europea dell’Olimpia); nell’ultima stagione è stato quarto nei tiri dal campo con il 65.4% e quarto nelle stoppate, con 8.1 punti e 5.8 rimbalzi di media. In campionato è apparso in 90 partite dell’Olimpia con 775 punti e 575 rimbalzi.

Uff.Stampa Olimpia Milano