UFFICIALE – Kaodirichi Akobundu-Ehiogu è un nuovo giocatore di Varese

Pallacanestro Varese è felice di comunicare di aver sottoscritto un contratto con il giocatore Kaodirichi Akobundu-Ehiogu.

Nato il 7 ottobre 1999 a Lagos in Nigeria, Akobundu-Ehiogu è un centro di 205 cm che fa della corsa e dell’atletismo i suoi punti di forza.

Dal punto di vista offensivo Kaodirichi Akobundu-Ehiogu ama giocare il Pick and roll per poi concludere le sue azioni con giocate sopra il ferro mentre in difesa è un giocatore che sfrutta sempre la velocità ed il dinamismo per proteggere il canestro, in particolare con le stoppate.

Zachary Sogolow, General Manager of Basketball Operations di Pallacanestro Varese: “Siamo molto entusiasti di dare il benvenuto a Kao nel team! L’atletismo d’élite di Kao e la sua grande capacità motoria lo rendono un giocatore pericoloso in attacco quando attacca il ferro ed affidabile in difesa per la sua predilezione a proteggere il canestro con intensità feroce.

Sappiamo che Kao è entusiasta di vivere la straordinaria fanbase biancorossa e di portare tante giocate spettacolari al Palazzetto ogni domenica. Non vediamo l’ora di accoglierlo a Varese e di vederlo giocare in biancorosso!”

Carriera

Cresciuto tra la Nigeria e gli Stati Uniti, Kaodirichi Akobundu-Ehiogu inizia la sua carriera sportiva a Mesquite, in Texas, presso la Poteet High School. Vanta tre stagioni in NCAA con due squadre diverse, le prime due indossando la maglia della University of Texas at Arlington, la terza con la maglia della University of Memphis. Nel 2023 inizia la sua carriera nel basket europeo, Kaodirichi si trasferisce in Germania dove con la maglia dei Tigers Tübingen disputa 10 partite con 5,1 punti di media.

UFF. STAMPA PALL. VARESE