UFFICIALE – Kassius Robertson risolve con la Fortitudo Bologna

Fortitudo Pallacanestro comunica di aver firmato la risoluzione consensuale del contratto con Kassius Robertson. Al giocatore vanno i sinceri ringraziamenti del Club per l’impegno profuso durante il periodo di permanenza con la maglia della Effe e i migliori auguri per il prosieguo della sua carriera.

Il 26enne di Toronto ha chiuso la sua esperienza con la Pompea Fortitudo con 14.1 punti in 30′ di media, tirando con cifre ottime (oltre il 52% da 2 e 41% da 3). Solo una volta, sulle 21 disputate, ha terminato sotto i 9 punti in una gara e per tre partite è andato sopra i 20, con un high di 23 contro la De’ Longhi Treviso.

Uff stampa Pompea Fortitudo Bologna