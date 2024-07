UFFICIALE – Kwan Cheatham firma per la Pallacanestro Reggiana

Pallacanestro Reggiana comunica di aver raggiunto un accordo per la stagione 2024/2025 con l’atleta statunitense Kwan Cheatham Jr.

Classe 1995, nato a Vallejo in California, Cheatham è un’ala di 208 centimetri uscita nel 2017 dal college di Akron. La sua carriera europea inizia con esperienze in Belgio, Bulgaria, Francia, Israele e Spagna, prima di firmare nella stagione 2022/2023 con il club italiano della Carpegna Prosciutto Pesaro. Dopo il campionato in Legabasket, chiuso con 12.5 punti e 5 rimbalzi di media, nell’ultima annata ha giocato in Liga ACB con la maglia di Granada: per lui 13 punti e 5.1 rimbalzi a partita.

Queste le parole di presentazione del giocatore di coach Dimitris Priftis: “Kwan è un giocatore che conosce già la Legabasket avendo giocato qui in Italia due stagioni fa. È un ottimo tiratore, può aprire il campo ed aiutarci con le spaziature offensive grazie alle sue caratteristiche. Inoltre, è un ragazzo intelligente che capisce bene il gioco, quindi penso che questa sua esperienza ci potrà sicuramente aiutare e sposarsi bene con la nostra filosofia ed il nostro sistema di gioco”.

Così ha commentato Cheatham: “Sono davvero contento di tornare in Italia per iniziare questa nuova avventura, incontrare lo staff ed i miei compagni; insomma, inserirmi il prima possibile in questa nuova comunità. Sono pronto a mettermi a disposizione e fare tutto quel che serve per rendere questa stagione speciale”.

