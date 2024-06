UFFICIALE – Ky Bowman resta un altro anno alla Nutribullet Treviso

“Buongiorno Treviso: sono tornato!”

Con queste parole di Ky Bowman, la Nutribullet Treviso Basket è lieta di augurare a tutti un buon inizio di giornata e comunica di avere raggiunto l’accordo con il giocatore americano per la sua permanenza nella Marca.

Elemento imprescindibile del roster che ha conquistato la salvezza nello scorso campionato, Bowman è arrivato a Treviso la scorsa estate. Tanti i canestri pesanti di Ky nell’arco del campionato, tra cui la bomba segnata nel finale a Varese che ha permesso alla squadra allenata da coach Vitucci di conquistare due punti d’oro nella penultima giornata di regular season.

Nonostante un avvio di stagione ricco di imprevisti a causa di un duplice infortunio, prima la rottura del setto nasale e successivamente una frattura alla mano, Bowman è riuscito ad integrarsi in pochissimo tempo per risultare un fattore determinante nel campionato della Nutribullet.

La combo-guard classe ’97 nata ad Havelock (South Carolina) nelle 27 partite in cui è sceso in campo ha messo a referto numeri importanti in ogni voce statistica: 14 punti, 3.2 rimbalzi, 1.9 assist, 3.6 falli subiti e miglior stoppatore tra le guardie. In venti occasioni in doppia cifra, Ky ha superato quota 20 punti per ben tre volte nel corso del campionato, con un season high di 26 nella vittoria casalinga contro la Dolomiti Energia Trentino.

“Ky è segno di continuità tecnica e solidità di gruppo squadra – dice Simone Giofrè – I progressi fatti vedere nella sua seconda stagione in Serie A ci auguriamo possano essere la base dalla quale ripartire per la nuova stagione. Siamo molto felici di riaverlo con noi ed allo stesso tempo orgogliosi che Ky abbia deciso di continuare il suo percorso di sviluppo con coach Vitucci”.

Uff stampa Treviso Basket