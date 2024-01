UFFICIALE – La Carpegna Prosciutto Basket Pesaro firma Markis McDuffie

La Carpegna Prosciutto Basket Pesaro comunica di aver sottoscritto un accordo per portare in maglia biancorossa Markis McDuffie: ala grande classe 1997, la sua carriera professionistica inizia nel 2019/2020 in Ungheria con la canotta dell’Alba Fehervar. Nella stagione successiva approda in Italia dove scende in campo con l’Assigeco Piacenza, poi nel 2021/2022 è protagonista nel massimo campionato nelle fila di Napoli, con una media di 14 punti e 4.9 rimbalzi. All’esperienza partenopea fa seguito quella in Francia: con Digione disputa anche la Champions League arrivando alla top 16. Nella massima lega transalpina realizza una media di 17 punti e cattura 6 rimbalzi a match.

Il suo 2023/2024 inizia in Turchia con il Turk Telekom Ankara, prendendo parte anche alla EuroCup: ora arriva a Pesaro, pronto a indossare la canotta numero 1.

Ufficio Stampa Carpegna Prosciutto Basket Pesaro