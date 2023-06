Dopo accurate riflessioni e valutazioni, non potendo il Club allo stato attuale accogliere le aspettative di Coach Jasmin Repesa in relazione alla prossima stagione agonistica, la Carpegna Prosciutto Basket Pesaro comunica la decisione condivisa di non proseguire il rapporto con l’allenatore. La Società lo ringrazia per il lavoro svolto, l’impegno profuso e i risultati conseguiti, augurandogli le migliori fortune per il futuro.

Ufficio Stampa Carpegna Prosciutto Basket Pesaro