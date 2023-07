UFFICIALE – La Dinamo Sassari completa il roster con Riccardo Pisano e il player-coach Luca Gandini

Il giovane classe 2005 sarà nei 12 della prima squadra, mentre Gandini sarà a disposizione di coach Bucchi per qualsiasi evenienza.

La grande chance di 𝑹𝒊𝒄𝒄𝒂𝒓𝒅𝒐 𝑷𝒊𝒔𝒂𝒏𝒐, essere nei 12 della prima squadra nella prossima stagione. Magari con pochi spazi ma con la possibilità di riuscire ad allenarsi sempre con i migliori, crescere, maturare, fare esperienza, ma soprattutto lavorare quotidianamente con Bucchi, Bulleri e Oldoini.

Il coach della Dinamo ha voluto fortemente la presenza di Riccardo, convocato per la prima volta nella nazionale italiana under 18 di coach Capobianco. Lo aveva già portato in ritiro nella passata stagione, facendolo giocare parecchi minuti nei tornei, non un “regalo” ma una meritata conquista sul campo.

È successo anche in campionato, non solo l’esordio, non solo i primi punti, ma anche i momenti importanti nel match contro Tortona.

La Dinamo crede molto in Pisano e lo mette nei 12 del roster, affiancato da quello che ormai è diventato un player-coach, ovvero 𝑳𝒖𝒄𝒂 𝑮𝒂𝒏𝒅𝒊𝒏𝒊, straordinario uomo spogliatoio, ragazzo che ha aiutato tutti soprattutto nei momenti di emergenza.

Bucchi, Pasquini e la società non se ne vogliono privare, vogliono 13 professionisti all’interno del gruppo e sanno che Luca è un valore aggiunto soprattutto nell’anno in cui non ci saranno più Devecchi e Chessa.

Uff stampa Dinamo Sassari