UFFICIALE – La Fortitudo Bologna ingaggia il play Gherardo Sabatini

Fortitudo Pallacanestro è lieta di comunicare di aver raggiunto un accordo con l’atleta Gherardo Sabatini. Nato a Bologna il 13 maggio 1994, play di 182 cm, Sabatini è un atleta di grande temperamento, capace di mettere in ritmo i propri compagni ma anche (all’occorrenza) di sapersi mettere in proprio, collezionando bottini importanti nella metà campo offensiva e fornendo un contributo di rilievo anche nella fase difensiva.

Cresciuto nelle giovanili della Virtus Bologna, Sabatini vince per due volte il Campionato U19 (2011/12 e 2012/13) e debutta in serie A (sempre con la maglia bianconera) nel 2013.

La stagione 2013/14 è quella in cui Gherardo muove i primi passi da protagonista a livello senior, proprio con la maglia della Fortitudo griffata Tulipano Impianti, dove colleziona 6,3 punti in 18 minuti di media.

L’anno successivo, Sabatini è impegnato a Treviglio dove, dopo aver prodotto 7 punti in 23 minuti di media in regular season, si guadagna 31 minuti a partita nei Playoff, mantenendo una media di 8 punti e 4,7 assist.

Nella stagione 2015/16 approda ad Imola poi, nella stagione successiva, ecco materializzarsi la chiamata dell’ambiziosa Ravenna (serie A2). Con la maglia del Club romagnolo, Sabatini raggiunge le sua prima semifinale playoff mantenendo, nella post season, una media di 13.4 punti segnati.

Nella stagione 2017/18, Gherardo indossa la maglia della De Longhi Treviso, con la quale raggiungerà nuovamente la semifinale playoff di serie A2.

Nella penultima stagione agonistica, Sabatini gioca a Piacenza (sponda Assigeco), ad una media di 12.2 punti e 4,5 assist in 30 minuti di utilizzo.

Nell’ultimo campionato (fino alla sospensione), Gherardo è stato uno dei protagonisti del girone Est della serie A2 vestendo la maglia dell’ambiziosa Urania Milano mantenendo, nelle 26 partite disputate, una media di 10,7 punti, 4,5 rimbalzi e risultando il miglior assist man dell’intera serie A2, con ben 6,3 palloni vincenti distribuiti, a partita, ai suoi compagni di squadra.

In Fortitudo (come nella stagione 2013/14), Sabatini indosserà

nuovamente la maglia numero 43.

Da parte di tutta la grande famiglia della Effe: BENTORNATO GHERARDO !!

Uff stampa Pompea Fortitudo Bologna 103