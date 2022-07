UFFICIALE – La Gevi Napoli Basket saluta Jordan Parks

By

La Gevi Napoli Basket comunica di aver interrotto, consensualmente, il rapporto contrattuale con Jordan Parks, venendo incontro, con grande dispiacere ed amarezza, alle richieste dell’atleta. A Jordan, splendido protagonista nei suoi due campionati in maglia azzurra, coincisi con la Promozione in Serie A, e la Vittoria della Coppa Italia di Serie A2, nonchè con la meritata salvezza ottenuta nel Campionato di Serie A 1, vanno rivolti i più sentiti ringraziamenti da parte di tutta la società, ed i migliori auguri per un brillante prosieguo di carriera.

UFF. COMUNICAZIONE NAPOLI BASKET