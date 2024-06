By

La Generazione Vincente Napoli Basket rende noto di aver risolto consensualmente il contratto che legava Alessandro Lever al club azzurro fino al 30 Giugno 2025.

Ad Alessandro va il ringraziamento della S.S. Napoli Basket per l’impegno profuso nel corso di questa stagione, ed un in bocca al lupo per il suo futuro personale e professionale.

UFF. COMUNICAZIONE NAPOLI BASKET