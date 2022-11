La Gevi Napoli Basket comunica che è terminato il rapporto contrattuale con Dimitrios Agravanis. La Gevi Napoli Basket, ringrazia il giocatore per il grande impegno, professionale e personale, profuso in questo periodo per la squadra, e gli augura le migliori fortune per il suo prosieguo di carriera.

UFF. COMUNICAZIONE NAPOLI BASKET