UFFICIALE – La Givova Scafati firma Scott Ulaneo

La Givova Scafati comunica di aver messo sotto contratto l’atleta di nazionalità italiana Scott Ulaneo.

Centro di 206 cm per 98 kg, il neo tesserato gialloblù sa abbinare atletismo e dinamismo, mettendosi al servizio dei compagni di squadra.

Nato a Roma nel 1998 da padre italiano e madre inglese, è cresciuto cestisticamente nelle fila della Stella Azzurra, con cui ha vinto, nel 2015, il Campionato Italiano Under-19 d’Eccellenza. L’anno successivo si è poi trasferito negli Stati Uniti, disputando prima due stagioni con Seattle University e poi con Hawaii Pacific University in NCAA2, concludendo la sua esperienza universitaria sempre in NCAA2 a 15,5 punti e 7,5 rimbalzi di media con Davenport University. Nel 2021 ha fatto rientro in patria, firmando il suo primo contratto professionistico con Brindisi, con la cui maglia ha debuttato sia in LBA che in Basketball Champions League. A metà stagione, precisamente a febbraio del 2022, è sceso di una categoria, andando in prestito all’Eurobasket Roma: annata chiusa a 8,2 punti e 6,1 rimbalzi di media per gara. La stagione seguente (2022-2023) è passato a Cento, sempre in serie A2, dove si è reso protagonista con 4,2 punti e 3,8 rimbalzi di media, risultando tra i protagonisti di una stagione conclusa solamente con l’eliminazione ai playoff promozione. Nella stagione appena conclusa ha ricalcato i parquet del massimo campionato italiano con la casacca dell’Openjobmetis Varese, contribuendo al mantenimento della categoria dei Roosters con 3,9 punti e 3,5 rimbalzi in 11,9 minuti di medio utilizzo.

Dichiarazione del centro Scott Ulaneo: «Sono molto orgoglioso di entrare a far parte della famiglia di Scafati, pronto a cogliere con tutto me stesso questa nuova, grande opportunità che mi è stata offerta».

