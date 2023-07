UFFICIALE – La Reyer Venezia batte il primo colpo, arriva l’ex NBA Bruno Caboclo

Il primo colpo di mercato arriva sotto canestro per la Reyer Venezia.

Caboclo arriva dalle ultime stagioni ad Ulm con un trascorso in NBA.

L’Umana Reyer ha il piacere di comunicare la firma dell’accordo con Bruno Caboclo, centro brasiliano di 206cm e 231cm di apertura alare, proveniente dal Ratiopharm Ulm.

Caboclo nasce ad Osasco (San Paolo, Brasile) il 21 settembre 1995 ed inizia la sua crescita cestistica nel Grêmio Recreativo Barueri, un club che promuove lo sport per i giovani studenti.

Nel 2013 lavora con coach Rafael Franco alla Score Academy in Raleigh (North Carolina), mentre nella stagione 2013/14 inizia la sua carriera professionistica al Pinheiros nella prima lega brasiliana (NBB). Nel giugno 2014 Caboclo viene scelto dai Toronto Raptors alla 20 al Draft NBA dove debutta il 21 novembre 2014 contro Milwaukee. Dal 2015 al 2018 gioca tre stagioni con i Raptors 905, nella NBA Development League, trascinando la squadra alla vittoria nel 2017, nella decisiva gara 3 per il titolo segna 31 punti con 11 rimbalzi.

Nel febbraio 2018 firma con i Sacramento Kings e completa la stagione in G League con la maglia dei Reno Bighorns, mentre nell’agosto dello stesso anno si trasferisce ai Rio Grande Valley Vipers, squadra affiliata agli Houston Rockets.

Nel gennaio 2019 firma con i Memphis Grizzlies dove lavora con Neven Spahija e firma il suo career high in NBA (dove ha giocato 105 partite) con 24 punti segnati contro gli Oklahoma City Thunder. Nel febbraio 2020 torna a Houston mentre esattamente un anno dopo si trasferisce in Francia, a Limoges, in quella che è la sua prima esperienza di basket europeo (10 punti e 5 rimbalzi a partita).

Nella stagione 2021/22 torna a casa a San Paolo con cui vince la BCL Americas (Basketball Champions League d’America), il primo titolo nella storia del club. In quella stagione Caboclo viene eletto MVP sia del campionato brasiliano (NBB) sia della BCL chiusa con 24 punti e 11 rimbalzi a partita.

Nel gennaio 2023 firma per il Ratiopharm Ulm con cui disputa una stagione strepitosa culminata con la storica vittoria del campionato. Caboclo è uno dei giocatori chiave del roster: 15 punti, 6 rimbalzi e 2 stoppate a partita in campionato; 17 punti, 8 rimbalzi e 1,5 stoppate in Eurocup dove viene inserito nel secondo miglior quintetto della competizione.

Bruno Caboclo fa parte del roster della Nazionale brasiliana che tra poco inizierà la preparazione dei Mondiali a Jakarta in Indonesia (il Brasile è inserito nel gruppo G con Spagna, Iran e Costa d’Avorio). Dopo Ubiratan Pereira Maciel (1969-72) la Reyer avrà dunque un altro centro brasiliano.

