UFFICIALE – La Reyer Venezia ha la sua guardia titolare, accordo con Rayjon Tucker

L’Umana Reyer Venezia ha scelto il talento e l’atletismo di Tucker per lo slot di guardia

L’Umana Reyer ha il piacere di comunicare la firma di Rayjon Tucker, guardia di 191 centimetri per 95 chilogrammi proveniente dai Melbourne United.

Nasce il 24 settembre 1997 a Charlotte, in North Carolina (USA), dove cresce cestisticamente nella Northside Christian Academy. Al college studia e gioca dal 2015 al 2017 con i Florida Gulf Coast Eagle mentre nella stagione 2018/19 si trasferisce in Arkansas per rappresentare i Little Rock Trojans (20 punti e 7 rimbalzi di media).

Nel 2019 gioca la Summer League con i Milwaukee Bucks prima di vestire la maglia dei Wisconsin Herd in G League con cui mette a segno 24 punti, 4.6 rimbalzi e 3 assist per partita attirando l’attenzione degli Utah Jazz con cui firma nel dicembre dello stesso anno, debuttando in NBA.

Nel novembre 2020 viene ceduto ai Cleveland Cavaliers mentre nel gennaio 2021 si trasferisce a Philadelphia con cui gioca con i 76ers in NBA e i Delaware Blue Coats in G League.

Nella stagione 2021/22 Tucker torna ai Wisconsin Herd fino all’aprile 2022 quando firma con i Milwaukee Bucks con cui gioca anche i playoff.

Nella stagione 2022/23 veste la maglia dei Melbourne United nella National Basketball League australiana chiudendo la stagione con 18 punti, 6 rimbalzi e 2.4 assist a partite (55% da 2 e 38% da 3).

Uff. Stampa Umana Reyer Venezia